اختتام دورة المهارات الحياتية في مركز شباب سهل حوران

وأشارت المدربة ولاء قازان إلى المحاور الرئيسية للمهارات الحياتية كإدارة الذات، والمهارات الاجتماعية، والمهارات الإدراكية، ومهارات العمل المشترك.
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