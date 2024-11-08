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اختتام دورة المهارات الحياتية في مركز شباب سهل حوران

اربد
اربد
الجمعة، 08-11-2024 03:00 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في مركز شباب وشابات سهل حوران، دورة مهارات الحياتية، بمشاركة 20 شابا من الفئة العمرية 12-14 عامًا، واستمرت لمدة يومين.

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وأشارت المدربة ولاء قازان إلى المحاور الرئيسية للمهارات الحياتية كإدارة الذات، والمهارات الاجتماعية، والمهارات الإدراكية، ومهارات العمل المشترك.

 
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