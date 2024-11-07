اختتام دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية

وتضمنت الدورة، التي أقيمت خلال الفترة من 20 تشرين الأول وحتى 7 تشرين الثاني بواقع 60 ساعة تدريبية، عدة محاور شملت المخاطر الفيزيائية، الكيميائية، الإنشائية والكهربائية، إضافة إلى معدات الوقاية الشخصية، الإسعافات الأولية، الوقاية من الحريق، والنظام الإحصائي لإصابات العمل.
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