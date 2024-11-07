اختتام دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية

الوكيل الإخباري- اختتمت مؤسسة التدريب المهني اليوم الخميس، دورة تدريبية في مجال إعداد مدربي السلامة والصحة المهنية بمشاركة 12 مشاركًا من العراق الشقيق، والتي أقيمت في معهد الصحة والسلامة المهنية.

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