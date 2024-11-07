 
الخميس 2024-11-07 05:38 م
 

اختتام دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية

دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية
دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية
الخميس، 07-11-2024 04:37 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت مؤسسة التدريب المهني اليوم الخميس، دورة تدريبية في مجال إعداد مدربي السلامة والصحة المهنية بمشاركة 12 مشاركًا من العراق الشقيق، والتي أقيمت في معهد الصحة والسلامة المهنية.

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وتضمنت الدورة، التي أقيمت خلال الفترة من 20 تشرين الأول وحتى 7 تشرين الثاني بواقع 60 ساعة تدريبية، عدة محاور شملت المخاطر الفيزيائية، الكيميائية، الإنشائية والكهربائية، إضافة إلى معدات الوقاية الشخصية، الإسعافات الأولية، الوقاية من الحريق، والنظام الإحصائي لإصابات العمل.

 
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