اختتام دورة "تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة"

وبحسب بيان للهيئة، هدفت الدورة إلى إعداد أدلة الإنفاذ والمواد الإرشادية واعتماد أفضل الممارسات في التحقيقات والمقابلات وفهم التزام الدولة في حل المسائل المتعلقة بالسلامة وفقا للممارسات الدولية ذات الصلة.
يشار إلى أن الدورة عقدت على مدى 5 أيام بحضور مشاركين من الهيئة، إضافة إلى مشاركين من كل من السعودية والمغرب ومصر.
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