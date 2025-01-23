 
الخميس 2025-01-23 03:26 م
 

اختتام دورة "تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة"

هيئة تنظيم الطيران المدني
هيئة تنظيم الطيران المدني
الخميس، 23-01-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت هيئة تنظيم الطيران المدني اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية حول "تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة" بالتعاون مع سلطة الطيران المدني في سنغافورة والمنظمة العربية للطيران المدني.

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وبحسب بيان للهيئة، هدفت الدورة إلى إعداد أدلة الإنفاذ والمواد الإرشادية واعتماد أفضل الممارسات في التحقيقات والمقابلات وفهم التزام الدولة في حل المسائل المتعلقة بالسلامة وفقا للممارسات الدولية ذات الصلة.


يشار إلى أن الدورة عقدت على مدى 5 أيام بحضور مشاركين من الهيئة، إضافة إلى مشاركين من كل من السعودية والمغرب ومصر.

 
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