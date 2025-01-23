اختتام دورة "تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة"

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة تنظيم الطيران المدني اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية حول "تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة" بالتعاون مع سلطة الطيران المدني في سنغافورة والمنظمة العربية للطيران المدني.

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وبحسب بيان للهيئة، هدفت الدورة إلى إعداد أدلة الإنفاذ والمواد الإرشادية واعتماد أفضل الممارسات في التحقيقات والمقابلات وفهم التزام الدولة في حل المسائل المتعلقة بالسلامة وفقا للممارسات الدولية ذات الصلة.