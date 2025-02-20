اختتام دورة لأفراد الأمن الجامعي في "اليرموك"

الوكيل الإخباري- اختتمت في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، أعمال الدورة التدريبية في "مهارات الاتصال وفن التعامل مع الجمهور" ، التي استهدفت تعزيز كفاءة أفراد الأمن الجامعي وتطوير قدراتهم في التواصل الفعّال وإدارة المواقف بحكمة.

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