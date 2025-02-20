 
الخميس 2025-02-20 08:40 م
 

اختتام دورة لأفراد الأمن الجامعي في "اليرموك"

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الخميس، 20-02-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، أعمال الدورة التدريبية في "مهارات الاتصال وفن التعامل مع الجمهور" ، التي استهدفت تعزيز كفاءة أفراد الأمن الجامعي وتطوير قدراتهم في التواصل الفعّال وإدارة المواقف بحكمة.

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وقال نائب عميد كلية الإعلام، الدكتور زهير طاهات، إن الدورة التي اقيمت بالتعاون مع كلية الإعلام واستمرت 3 أيام ، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مهارات الاتصال لدى أفراد الأمن الجامعي، بما يمكنهم من بناء جسور من الثقة والتفاهم مع المجتمع الطلابي، ويسهم في حل المشكلات قبل تفاقمها ويعزز البيئة الجامعية الآمنة التي تقوم على الحوار والاحترام المتبادل.

 
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