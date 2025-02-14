اختتام دورة لتأهيل الأئمة والدعاة في أوقاف الكورة

وجاءت الدورة التي حضرها 30 إماما، واستمرت لمدة 5 أيام، ضمن توجيهات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة لرفد الموظفين بالمهارات اللغوية؛ بغية الوصول إلى الكفاية المعرفية بعلوم اللغة لينعكس ذلك على جودة الخطاب الديني.
-
أخبار متعلقة
-
الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية
-
توفيق أوضاع موظفين في وزارة التربية - أسماء
-
الاردن .. حوافز مالية للطيران منخفض التكاليف والعارض والمنتظم
-
انطلاق فعاليات برنامج القيادة للمدارس في مديرية تربية الوسطية
-
اختتام أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي
-
"مجلس عجلون" يعرض نسب إنجاز المشاريع في المحافظة خلال العام الماضي
-
مستشفى المقاصد: معالجة 821 مريضا بالمجان في الزعتري
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام