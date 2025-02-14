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اختتام دورة لتأهيل الأئمة والدعاة في أوقاف الكورة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
الجمعة، 14-02-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-    اختتم معهد الملك عبد الله الثاني لتأهيل الأئمة والدعاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دورة بعنوان "علوم اللغة العربية" بالتعاون مع مديرية أوقاف الكورة في محافظة إربد.

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وجاءت الدورة التي حضرها 30 إماما، واستمرت لمدة 5 أيام، ضمن توجيهات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة لرفد الموظفين بالمهارات اللغوية؛ بغية الوصول إلى الكفاية المعرفية بعلوم اللغة لينعكس ذلك على جودة الخطاب الديني.

 
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