اختتام دورة لتأهيل الأئمة والدعاة في أوقاف الكورة

الوكيل الإخباري- اختتم معهد الملك عبد الله الثاني لتأهيل الأئمة والدعاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دورة بعنوان "علوم اللغة العربية" بالتعاون مع مديرية أوقاف الكورة في محافظة إربد.

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