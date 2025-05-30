اختتام دورة متخصصة في تنمية المهارات القيادية والإشرافية ببيت شباب عمّان

وشارك في الدورة 28 موظفاً وموظفة من رؤساء الأقسام والمراكز الشبابية التابعة لمديريات الشباب والمدن الرياضية في مختلف محافظات المملكة.
واستمرت الدورة على مدى أربعة أيام، واشتملت على جلسات حوارية وتدريبية، وتمارين تطبيقية ركزت على تطوير الأداء القيادي والإشرافي، من خلال بناء فرق العمل، وتعزيز الاتصال المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.
وخلال الدورة، التقت مديرة المركز، الدكتورة شروق الهاشم، بالمشاركين، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم الميدانية واحتياجاتهم التدريبية، مؤكدة التزام المركز بتطوير برامجه التدريبية بما يتماشى مع متطلبات العمل الميداني في القطاع الشبابي.
وتندرج هذه الدورة، ضمن برامج وزارة الشباب الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة، وتعزيز الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة في المراكز والمرافق الشبابية. وفي ختام البرنامج، تم توزيع الشهادات على المشاركين بعد إتمامهم متطلبات الدورة التدريبية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس بلدية إربد والسفير البلغاري يبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
بلدية الوسطية تعلن خطتها خلال عطلة عيد الأضحى
-
عجلون تشهد حركة سياحية نشطة للاستمتاع بالأجواء الطبيعية
-
المومني ينعى الزميل محمد الخطايبة
-
بلدية شرحبيل بن حسنة تحدد أماكن بيع الأضاحي
-
جامعة اليرموك تحتفل بالفائزين بمسابقة "المبدع في كتابة النص المسرحي"
-
منتدى "تواصل 2025" ينطلق غدا السبت برعاية سمو ولي العهد
-
عاجل أسعار الأضاحي تنخفض والكميات تكفي الجميع لعيد أضحى ميسر