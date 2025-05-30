اختتام دورة متخصصة في تنمية المهارات القيادية والإشرافية ببيت شباب عمّان

الوكيل الإخباري- اختتمت فعاليات دورة تدريبية بعنوان "الأساليب الحديثة لتطوير المهارات القيادية والإشرافية"، أمس الخميس، في بيت شباب عمان، والتي نظمها قسم التدريب الشبابي في مركز إعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب، وذلك ضمن برنامج "تأهيل المشرفين".

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وشارك في الدورة 28 موظفاً وموظفة من رؤساء الأقسام والمراكز الشبابية التابعة لمديريات الشباب والمدن الرياضية في مختلف محافظات المملكة.



واستمرت الدورة على مدى أربعة أيام، واشتملت على جلسات حوارية وتدريبية، وتمارين تطبيقية ركزت على تطوير الأداء القيادي والإشرافي، من خلال بناء فرق العمل، وتعزيز الاتصال المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.



وخلال الدورة، التقت مديرة المركز، الدكتورة شروق الهاشم، بالمشاركين، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم الميدانية واحتياجاتهم التدريبية، مؤكدة التزام المركز بتطوير برامجه التدريبية بما يتماشى مع متطلبات العمل الميداني في القطاع الشبابي.