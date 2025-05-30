الجمعة 2025-05-30 08:20 م
 

اختتام دورة متخصصة في تنمية المهارات القيادية والإشرافية ببيت شباب عمّان

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جانب من تخريج المشاركين بالدورة
 
الجمعة، 30-05-2025 05:54 م

الوكيل الإخباري- اختتمت فعاليات دورة تدريبية بعنوان "الأساليب الحديثة لتطوير المهارات القيادية والإشرافية"، أمس الخميس، في بيت شباب عمان، والتي نظمها قسم التدريب الشبابي في مركز إعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب، وذلك ضمن برنامج "تأهيل المشرفين".

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وشارك في الدورة 28 موظفاً وموظفة من رؤساء الأقسام والمراكز الشبابية التابعة لمديريات الشباب والمدن الرياضية في مختلف محافظات المملكة.


واستمرت الدورة على مدى أربعة أيام، واشتملت على جلسات حوارية وتدريبية، وتمارين تطبيقية ركزت على تطوير الأداء القيادي والإشرافي، من خلال بناء فرق العمل، وتعزيز الاتصال المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.


وخلال الدورة، التقت مديرة المركز، الدكتورة شروق الهاشم، بالمشاركين، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم الميدانية واحتياجاتهم التدريبية، مؤكدة التزام المركز بتطوير برامجه التدريبية بما يتماشى مع متطلبات العمل الميداني في القطاع الشبابي.


وتندرج هذه الدورة، ضمن برامج وزارة الشباب الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة، وتعزيز الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة في المراكز والمرافق الشبابية. وفي ختام البرنامج، تم توزيع الشهادات على المشاركين بعد إتمامهم متطلبات الدورة التدريبية.

 
gnews

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