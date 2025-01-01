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اختتام دوري المناظرات الشبابية الثاني بمركز الأميرة بسمة للتنمية في جرش

جانب من المشاركة
جانب من الفرق المشاركة
الأربعاء، 01-01-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز الأميرة بسمة للتنمية في جرش التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، دوري المناظرات الثاني لعام 2024، بمشاركة 8 أندية مناظرة بالمملكة.

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وتناولت المناظرات على مدار يومين، بحسب بيان صحفي لجهد اليوم الأربعاء، مواضيع لامست قضايا مجتمعية، كالتعليم وريادة الأعمال ودور الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية وغيرها من الموضوعات.


وقال مدير المركز طارق شطناوي، إن المناظرات تهدف إلى تعزيز وتطوير مهارات الحوار والتفكير النقدي والبناء لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية.


كما تهدف إلى المساهمة في صقل شخصية الشباب، ورفدهم بمهارات الإقناع وصولا إلى جيل قادر على التعبير بموضوعية.


وبين شطناوي، أن جهد بالتعاون مع مراكز الأميرة بسمة في مختلف محافظات المملكة، مستمر في تنظيم هذا النوع من المناظرات والأنشطة المهارية وتطويره في المرحلة المقبلة ليشمل أعداد اكبر من الشباب، للارتقاء بثقافة الحوار الوطني الهادف.


وكرم متصرف لواء المعراض الدكتور رضا الغياث، بحضور رئيس إقليم الشمال للصندوق الأردني الهاشمي فهمية العزام، ورؤساء مراكز الأميرة بسمة في الإقليم الفرق المشاركة والفائزين في المناظرات.


وفاز مركز الأميرة بسمة للتنمية في إربد بالمرتبة الأولى، تلاه مركز الزرقاء بالمرتبة الثانية ومركز جرش بالمرتبة الثالثة.


وفاز نور الدين المرازيق وحلا بني عبده من مركز الأميرة بسمة للتنمية في جرش بجائزة افضل مناظر، فيما حصلت بيسان شاهر من مركز الأميرة بسمة للتنمية في المفرق جائزة أفضل متحدث، وحصل خليل رحاحلة من مركز الأميرة بسمة بسحاب علل جائزة أفضل مشارك.

 
gnews

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