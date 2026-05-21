اختتام عدد من الدورات في معهد تدريب الإعلام العسكري

الوكيل الإخباري- اختتمت في معهد تدريب الإعلام العسكري، اليوم الخميس، دورة الإعلام التأسيسية للضباط، ودورة التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، ودورة معد ومقدم برامج 1/2026، بمشاركة عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.





وهدفت دورة الإعلام التأسيسية للضباط، التي استمرت (8) أسابيع، إلى تأهيل المشاركين للعمل في مجال الإعلام العسكري، وتزويدهم بالمهارات والفنون الصحفية المختلفة، بما يسهم في تنفيذ المهام الإعلامية بكل احترافية وكفاءة.



واشتملت الدورة على مواضيع نظرية وتطبيقات عملية، أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وإدارة الأزمات إعلامياً، وفهم استراتيجيات الإعلام العسكري والأمني، بما يعزز جودة الرسالة الإعلامية، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية، للاطلاع على سير العملية الإعلامية بمراحلها المختلفة.



كما هدفت دورة التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، التي استمرت (6) أسابيع، إلى تزويد المشاركين بمهارات التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، وتعزيز قدراتهم في استخدام الكاميرا لإنتاج صور احترافية عالية الجودة، والتعرف على مقومات اللقطات الناجحة، وآليات الضبط الأمثل للصوت والإضاءة، إضافة إلى تمكينهم من معالجة المشكلات الفنية الطارئة.



وتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدداً من الموضوعات، من أبرزها الخصائص الفنية للكاميرات، وفنيات التصوير الداخلي والخارجي، وأنواع العدسات والفلاتر، والمعدات المستخدمة في التصوير.



فيما هدفت دورة معد ومقدم برامج، التي استمرت لمدة أسبوعين، إلى تطوير قدرات المشاركين في مجال إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وآلية بناء فكرة البرنامج، وكتابة النصوص، وإدارة الحوار الفعّال، والتكيف مع مختلف الظروف أثناء البث والتقديم.



وتأتي هذه الدورات ضمن استراتيجية معهد تدريب الإعلام العسكري الهادفة إلى رفع مستوى تأهيل مرتبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز قدرتهم على إدارة العمليات الإعلامية المختلفة، وتطوير مهاراتهم المهنية، بما يضمن تنفيذ مهامهم الإعلامية بكفاءة وحرفية عالية.







