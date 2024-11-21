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اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
الخميس، 21-11-2024 09:22 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في مركز الريادة والابتكار بجامعة مؤتة اليوم الخميس، فعاليات أسبوع الريادة العالمي للعام 2024 بمشاركة حشد من طلبة الجامعة وعدد من المهتمين بالشأن الريادي والإبداعي في المحافظة.

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وقال مدير المركز الدكتور وليد الرواضية، إن هذه الفعاليات تأتي كوسيلة لبناء حالة من الوعي الهادف لصناعة الفارق من خلال استغلال الإرادة والرغبة في وجدان الطلبة باعتبارهم مادة للتميز.


وقدمت رئيسة شعبة التفكير الإبداعي مرام المجالي محاضرة علميّة، تناولت فيها محاور التجربة اليابانية في ريادة الأعمال كتجربة إنسانية تستوقف أصحاب العقول المتطلعة للتحديث والتطوير وخلق الفرص.
واشتملت فعاليات الأسبوع، على العديد من المحاضرات والورش والمسابقات الهادفة إلى الارتقاء بالفكر الريادي والإبداعي وتنميته عند طلبة الجامعة المهتمين به.

 
gnews

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