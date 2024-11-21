اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز الريادة والابتكار بجامعة مؤتة اليوم الخميس، فعاليات أسبوع الريادة العالمي للعام 2024 بمشاركة حشد من طلبة الجامعة وعدد من المهتمين بالشأن الريادي والإبداعي في المحافظة.

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وقال مدير المركز الدكتور وليد الرواضية، إن هذه الفعاليات تأتي كوسيلة لبناء حالة من الوعي الهادف لصناعة الفارق من خلال استغلال الإرادة والرغبة في وجدان الطلبة باعتبارهم مادة للتميز.