اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة

وقال مدير المركز الدكتور وليد الرواضية، إن هذه الفعاليات تأتي كوسيلة لبناء حالة من الوعي الهادف لصناعة الفارق من خلال استغلال الإرادة والرغبة في وجدان الطلبة باعتبارهم مادة للتميز.
وقدمت رئيسة شعبة التفكير الإبداعي مرام المجالي محاضرة علميّة، تناولت فيها محاور التجربة اليابانية في ريادة الأعمال كتجربة إنسانية تستوقف أصحاب العقول المتطلعة للتحديث والتطوير وخلق الفرص.
واشتملت فعاليات الأسبوع، على العديد من المحاضرات والورش والمسابقات الهادفة إلى الارتقاء بالفكر الريادي والإبداعي وتنميته عند طلبة الجامعة المهتمين به.
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