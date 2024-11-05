اختتام فعاليات الأسبوع الثقافي "المزار مدينة الثقافة 2024"

وحضر الفعالية رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، ومدير التربية والتعليم انتصار الحمايدة، إضافة إلى ممثلين عن مديرية الثقافة وعدد من المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.
وتضمنت الفعالية عروضًا تراثية وثقافية قدمها الطلبة، تعكس حضارة وتاريخ المنطقة بشكل خاص، وتاريخ الوطن بشكل عام، مع التركيز على ربط المعرفة بالحياة اليومية.
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