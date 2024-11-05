اختتام فعاليات الأسبوع الثقافي "المزار مدينة الثقافة 2024"

الوكيل الإخباري- اختتمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي نظمته بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك، في مدارس شبكات المديرية، حيث أقيمت فعالية في مدرسة ذات راس الأساسية المختلطة.

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وحضر الفعالية رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، ومدير التربية والتعليم انتصار الحمايدة، إضافة إلى ممثلين عن مديرية الثقافة وعدد من المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.