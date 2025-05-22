اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "تميّزك يبدأ من هنا" بالكرك

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة أن البرنامج يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لوحدة تمكين المرأة والشباب، والتي تسعى إلى تعزيز قدرات الشباب والنساء في المجتمع المحلي من خلال مبادرات نوعية وشراكات فعالة مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في تأهيلهم لدخول سوق العمل بكفاءة وثقة.
وقال مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية، إن البرنامج استهدف طلبة وخريجي جامعة مؤتة، وركز على تطوير المهارات العملية والمهنية الأساسية، مثل: إعداد السيرة الذاتية، مهارات المقابلات، التواصل الفعال، وكيفية التعامل مع منصات التوظيف، وذلك من خلال 8 جلسات تدريبية قدمها مدربون محترفون من السفارة الأميركية وباللغة الإنجليزية، ما أضفى طابعا عمليا وتفاعليا عالي المستوى.
وفي ختام البرنامج، تم تخريج المشاركين وتسليمهم شهادات تدريب رسمية معتمدة من السفارة الأميركية، تقديرا لالتزامهم ومشاركتهم الفاعلة.
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