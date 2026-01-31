اختتام فعاليات البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026

07:53 م

الوكيل الإخباري- اختُتمت اليوم السبت فعاليات البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026، والتي أُقيمت في مدينة العقبة، تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، وبحضور سمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز، وذلك بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية. اضافة اعلان





وشهدت منافسات البطولة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في ثغر الأردن الباسم العقبة، تنافسًا قويًا ومستوى فنيًا عاليًا بين الفرق المشاركة في فعاليات الرمح، السيف، والمعلقات.



وتُوِّج المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية لفئة الفرق في منافسات اليوم الثالث "فعالية المعلقات" ، فيما حلّ المنتخب الوطني الأردني في المركز الثاني، وجاء المنتخب الهندي ثالثًا.



وعلى صعيد الفردي لفعالية المعلقات، سيطر فرسان المنتخب السعودي على المراكز الثلاث الأولى ، حيث حصد الفارس "حسن العسيري" المركز الاول ، فيما جاء الفارس "مشعل الشمري" في المركز الثاني ، وحل الفارس "راشد المري" في المركز الثالث، بينما نال الفارس السعودي "حسن العسيري" جائزة أفضل لاعب لفعاليات اليوم الثالث.



وفي الترتيب العام للبطولة، ظفر المنتخب السعودي بكأس المركز الأول، وحلّ المنتخب الوطني الأردني ثانيًا، وجاء المنتخب الهندي في المركز الثالث.



أما على مستوى المجموع العام للبطولة فئة الفردي ، فقد تُوِّج الفارس السعودي "راشد المري" بكأس المركز الأول، وجاء الفارس الأردني "حسام الخزاعلة" في المركز الثاني ، فيما حلّ الفارس السعودي "مشعل الشمري" ثالثًا ، كما نال الفارس "راشد المري" جائزة أفضل لاعب في البطولة.



وعلى هامش البطولة، أُقيمت دورات تدريبية دولية متخصصة في رياضة التقاط الأوتاد شملت دورة للمدربين الدوليين، ودورة للتحكيم الدولي، إضافة إلى دورة التحكيم الإلكتروني، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.



يُذكر أن رياضة التقاط الأوتاد تُعد من أقدم رياضات الفروسية، وهي إحدى تخصصاتها المعترف بها رسميًا من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا وأصبحت محل منافسة على المستوى الدولي ، ويضم الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد (ITPF)، ومقره سلطنة عُمان، 47 دولة، وكان الأردن من أوائل الدول المنضمة إلى الاتحاد

