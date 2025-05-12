اختتام فعاليات التمرين الأردني الفرنسي المشترك " جبل 6"

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الوكيل الإخباري- اختتمت، اليوم الاثنين، فعاليات التمرين العسكري المشترك "جبل 6"، الذي نفذته كتيبة التدخل السريع المغاوير/61، إحدى وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/التدخل السريع، وبمشاركة سرية من (القوات الجبلية الفرنسية)، في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور المساعد للعمليات والتدريب، والسفير الفرنسي في عمّان. اضافة اعلان





واشتمل التمرين التعبوي على سيناريوهات تحاكي القتال في المناطق الجبلية وعمليات الإخلاء الطبي الأرضي والجوي، وإعادة التزويد اللوجستي، إضافة إلى استخدام أسلحة الإسناد وعناصر الاستطلاع باستخدام التكنولوجيا وطائرات الدرون والقناصين في البيئة الجبلية.



وهدف التمرين الذي استمر لأربعة أسابيع إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الصديقين، ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية القتالية للمشاركين، وتدريبهم على الاستجابة والتخطيط والتنظيم الفوري لأي طارئ من خلال التنسيق المشترك، إضافة إلى التعامل مع جميع الظروف والمعاضل التي تفرضها طبيعة الموقف.



وأظهر المشاركون خلال التمرين مستوى عاليا من الانضباط واللياقة البدنية، والقدرة على تنفيذ المهام القتالية بكفاءة، ودقة ومهارة في استغلال طبيعة الأرض الجبلية، مما يعكس مدى الاحترافية في تنفيذ مثل هذا النوع من التمارين المشتركة.



وفي نهاية التمرين الذي حضره عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية والفرنسية، تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.



وفي سياق متصل، ودع المساعد للعمليات والتدريب سرية التدخل السريع التي ستغادر المملكة، للمشاركة في تمرين عسكري ينفذ في مركز تدريب الجاهزية القتالية (JRTC) في ولاية لويزيانا الأميركية، بمشاركة سرية من مرتبات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، إضافة إلى فصيل من السرية النسائية، خلال الفترة من 27 أيار ولغاية 29 حزيران.



وأكد المساعد للعمليات والتدريب في كلمة له: "أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في هذا النوع من التمارين الدولية يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه وحداتنا، ويعزز من قدرتها على العمل ضمن بيئة عمليات مشتركة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويرفع من كفاءة منتسبينا في مختلف الظروف والمهام".



وتهدف هذه المشاركة إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات مع القوات الصديقة ضمن خطط التدريب التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بشكل يسهم في الحفاظ على الجاهزية القتالية العالية للتشكيلات المشاركة، وتعزيز قدرتها في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية.