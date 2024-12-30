"اختتام فعاليات التمرين التعبوي المشترك "الثوابت القوية 4

الوكيل الإخباري- تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي وقائد الحرس الرئاسي الإماراتي اللواء الركن علي سيف الكعبي، فعاليات إختتام التمرين المشترك "الثوابت القوية 4"، بمشاركة قوات منتخبة من القوات المسلحة الأردنية والإماراتية، الذي نفذ في أحد ميادين التدريب المخصصة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي والضيف الى ايجاز عن التمرين قدمه قائد لواء سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان/ التدخل السريع، عن سيناريوهات ومجريات التمرين التي تحاكي التحديات والظروف الناشئة في المنطقة والاقليم.



واشتمل التمرين على فعاليات الهبوط التكتيكي لطائرة C130، وتنفيذ عمليات من قبل القطاعات الأرضية المشاركة، اقتحام وتطهير للمناطق المبنية نفذتها قوات من "لواء التدخل السريع" الأردني ولواء الفرسان الإماراتي بإسناد من الفرق الهندسية والطائرات المسيرة، إضافة إلى استخدام الروبوت و الكلاب البوليسية



كما تابع الحضور رمايات لسلاح الجو الملكي الأردني والقوة الجوية الإماراتية، تمثلت بقصف جوي لطائرات اف 16 ورماية لطائرات الليتل بيرد والكوبرا واقتحام الأهداف بواسطة طائرات البلاك هوك، إضافة الى رماية حية للمدفعية والهاون والقناصين، كما اشتمل التمرين على تنفيذ عملية اخلاء طبي جوي.



ويهدف التمرين الذي بدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري إلى تطبيق مفاهيم جديدة على مختلف الأصعدة لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة بين القوات المسلحة الأردنية والاماراتية من خلال تطوير الكفاءات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، والاسهام في تعزيز الأمن الإقليمي والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة، للعمل سوياً بشكل منسق وفعّال في مختلف الظروف.



ويأتي التمرين الذي ينفذ منذ عام ٢٠١٩ امتداداً للتعاون العسكري الاستراتيجي المستمر والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة والروابط الأخوية والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وفي نهاية التمرين أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور قائد حرس الرئاسة الإماراتي بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.