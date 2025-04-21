اختتام فعاليات الدورة 46 لشرح مضامين رسالة عمان

وشهدت الدورة العلمية محاضراتٍ متخصصة قدّمها كل من: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ومفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وعدد من العلماء والمفكرين.
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