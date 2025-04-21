اختتام فعاليات الدورة 46 لشرح مضامين رسالة عمان

الوكيل الإخباري- اختتمت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة العلمية الـ46 لشرح مضامين رسالة عمّان، التي نظمها معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، بمشاركة علماء ومفكرين يمثلون 40 دولة شقيقة وصديقة.

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