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اختتام فعاليات الدورة 46 لشرح مضامين رسالة عمان

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 21-04-2025 06:45 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة العلمية الـ46 لشرح مضامين رسالة عمّان، التي نظمها معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، بمشاركة علماء ومفكرين يمثلون 40 دولة شقيقة وصديقة.

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وشهدت الدورة العلمية محاضراتٍ متخصصة قدّمها كل من: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ومفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وعدد من العلماء والمفكرين.

 
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