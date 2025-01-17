اختتام فعاليات اليوم الثاني من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

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الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الجمعة وتحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية فعاليات اليوم الثاني من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد التي تعقد بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية في ثغر الأردن الباسم مدينة العقبة . اضافة اعلان





وحضر فعاليات اليوم الثاني سمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز .



وتقام البطولة بمشاركة "35" فارسا يمثلون (7) دول وهي "الأردن ، ألمانيا، الباكستان، الكويت، العراق، مصر، وجنوب إفريقيا".