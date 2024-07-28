اختتام فعاليات بازار منصة "يدوي" في عجلون

الوكيل الإخباري - اختتمت في موقع "تلفريك" عجلون، فعاليات بازار منصة "يدوي" الثامن للمنتوجات الغذائية والحرفية في إقليم الشمال، الذي نظمه مركز تعزيز الإنتاجية "إرادة".



وقال مدير عام "إرادة" سامي العليمي، إن البازار يساند الجمعيات وأصحاب المشاريع لتسويق منتوجاتهم خلال المنصة التي تعرض منتوجات المشاريع الغذائية والحرفية بأسعار منافسة.



وبين أن معروضات البازار تضمنت منتجات غذائية حاصلة على شهادات ضبط الجودة من ‏مختبرات الجمعية العلمية الملكية، ومنتجات حرفية بجودة عالية، ‏وهي نتاج مشاريع أفراد وأسر منتجة ومشاريع جمعيات خيرية وتعاونية من محافظات إقليم ‏الشمال.