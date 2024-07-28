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اختتام فعاليات بازار منصة "يدوي" في عجلون

جانب من البازار
جانب من البازار
الأحد، 28-07-2024 07:44 م

 

 الوكيل الإخباري - اختتمت في موقع "تلفريك" عجلون، فعاليات بازار منصة "يدوي" الثامن للمنتوجات الغذائية والحرفية في إقليم الشمال، الذي نظمه مركز تعزيز الإنتاجية "إرادة".


وقال مدير عام "إرادة" سامي العليمي، إن البازار يساند الجمعيات وأصحاب المشاريع لتسويق منتوجاتهم خلال المنصة التي تعرض منتوجات المشاريع الغذائية والحرفية بأسعار منافسة.


وبين أن معروضات البازار تضمنت منتجات غذائية حاصلة على شهادات ضبط الجودة من ‏مختبرات الجمعية العلمية الملكية، ومنتجات حرفية بجودة عالية، ‏وهي نتاج مشاريع أفراد وأسر منتجة ومشاريع جمعيات خيرية وتعاونية من محافظات إقليم ‏الشمال.


وأشار إلى أن برنامج "إرادة" يهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأردنيين من ‏خلال تحسين إنتاجيتهم خاصة في المناطق الفقيرة؛ وذلك عن طريق تشجيعهم على المبادرة ‏والتوجه نحو إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى تحسين الدخل ورفع ‏المستوى المعيشي لهم.

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