الجمعة 2025-07-18 08:31 م
 

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد
اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد
 
الجمعة، 18-07-2025 06:43 م
الوكيل الإخباري-  اختتم مركز إكساب للتنمية المستدامة فعاليات البرنامج التدريبي "المهارات الرقمية الأساسية والوظائف متناهية الصغر"، وذلك ضمن برنامج "المهارات الرقمية لمستقبل أفضل"، تحت رعاية رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة.اضافة اعلان


وتم تنفيذ البرنامج من قبل مركز إكساب للتنمية المستدامة، وبالشراكة مع Dot Jordan ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبدعم من منظمة اليونيسف.

ويهدف البرنامج إلى بناء وتعزيز المعرفة العلمية والعملية للمشاركين في المهارات الرقمية الأساسية، بما يسهم في تمكينهم من استخدام التكنولوجيا بكفاءة ورفع جاهزيتهم للدخول إلى سوق العمل بثقة واقتدار.

كما يسعى البرنامج إلى زيادة فرص المشاركين في الحصول على وظائف، أو تحسين قدرتهم على إدارة مشاريعهم القائمة، أو التوجه نحو تأسيس مشاريع صغيرة خاصة بهم، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز التنمية الاقتصادية والمحلية، وتمكين الشباب من أداء دور فاعل في مجتمعاتهم.
 
 
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