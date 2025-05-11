اختتام فعاليات برنامج "تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية" في إربد

الوكيل الإخباري- اختتمت في بيت شباب إربد اليوم الاحد، فعاليات برنامج "تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية"، والذي نظمته مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي بالتعاون مع مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، وبمشاركة 40 شاباً.

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وتضمن البرنامج محاضرات وتدريبات تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية، إضافةً لتدريب المشاركين من خلال محاكاة عملية لنموذج خطة عمل اشتملت على التعريف بمفهوم المبادرة، تحليل المشكلات، آليات التنفيذ، وإدارة فرق العمل.