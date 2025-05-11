اختتام فعاليات برنامج "تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية" في إربد

وتضمن البرنامج محاضرات وتدريبات تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية، إضافةً لتدريب المشاركين من خلال محاكاة عملية لنموذج خطة عمل اشتملت على التعريف بمفهوم المبادرة، تحليل المشكلات، آليات التنفيذ، وإدارة فرق العمل.
كما اشتمل البرنامج على زيارة إلى منطقة أم قيس الأثرية، إضافة إلى حملة عمل تطوعي في غابة زوبيا.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحياري
-
مذكرة تفاهم مشتركة بين جامعة البلقاء التطبيقية ومجلس محافظة الزرقاء ونقابة المهندسين الأردنيين
-
الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة
-
نقابة الصحفيين تُجرى قرعة بعثة الحج
-
دوار جديد على مثلث هام- ناطفة في إربد لتنظيم حركة السير
-
وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة إدبيان في ناعور
-
افتتاح مبادرات ومعارض طلابية لتجميل مدخل مدينة الكرك