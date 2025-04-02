اختتام فعاليات برنامج رمضانيات 2025

الوكيل الإخباري- اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج "رمضانيات 2025" الذي نفذته وزارة الثقافة للعام الرابع على التوالي في مختلف محافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وحتى عطلة عيد الفطر السعيد.

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