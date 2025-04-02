اختتام فعاليات برنامج رمضانيات 2025

وشهد المركز الثقافي الملكي في عمان اختتام فعاليات البرنامج، حيث عرضت مسرحية "أرض الأحلام" وقدمت أغاني وطنية وتراثية لفرقة "تكات" والمطرب حسين السلمان إلى جانب كرنفالات وفعاليات خاصة بالأطفال.
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