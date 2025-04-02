الأربعاء 2025-04-02 08:22 م
 

اختتام فعاليات برنامج رمضانيات 2025

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
 
الأربعاء، 02-04-2025 07:22 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج "رمضانيات 2025" الذي نفذته وزارة الثقافة للعام الرابع على التوالي في مختلف محافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وحتى عطلة عيد الفطر السعيد.

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وشهد المركز الثقافي الملكي في عمان اختتام فعاليات البرنامج، حيث عرضت مسرحية "أرض الأحلام" وقدمت أغاني وطنية وتراثية لفرقة "تكات" والمطرب حسين السلمان إلى جانب كرنفالات وفعاليات خاصة بالأطفال.

 
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