اختتام فعاليات برنامج "نماء" في مدارس لواء الكورة

وشارك في اللقاء الختامي 78 مشاركا من 8 مدارس حكومية، إلى جانب ممثلين عن الأكاديمية والوزارة والكوادر التربوية، برعاية مندوب مدير تربية اللواء مدير الشؤون التعليمية الدكتور فيصل الجراح.
وأكد الجراح أن برنامج "نماء" نموذج نوعي في تطوير العملية التعليمية، لما يقدمه من أدوات عملية تسهم في دمج التعلم الاجتماعي والانفعالي داخل البيئة الصفية.
وأشار إلى أن وزارة التربية تولي هذا النوع من البرامج أهمية خاصة، لما له من أثر مباشر في بناء شخصية الطلبة وتعزيز مهاراتهم الحياتية، مثل التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، إلى جانب التحصيل الأكاديمي، مثمنا جهود أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وإدارات المدارس والمعلمين المشاركين.
من جهتها، أكدت مديرة مدرسة كفر راكب الثانوية المختلطة إسلام الشريدة، أن "نماء" أحدث أثرا إيجابيا ملموسا في سلوك الطلبة وتفاعلهم داخل المدرسة.
وأوضحت أن دمج التعلم الاجتماعي والانفعالي أسهم في تعزيز روح التعاون والانتماء لدى الطلبة، ووفر بيئة تعليمية أكثر أمانا ودعما، انعكست إيجابا على علاقاتهم بزملائهم ومعلميهم.
وتضمن اللقاء فقرات تربوية وفنية، ومعارض لإنجازات المدارس المشاركة، حيث اطلع الحضور على مشاريع ونتاجات نفذها المعلمون والطلبة ضمن البرنامج، عكست تطور مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي، وقدرة الطلبة على العمل الجماعي، والتواصل الفعال، وحل المشكلات، وتطبيق ما تعلموه في مواقف تعليمية وحياتية مختلفة.
وشملت المدارس المشاركة في البرنامج: كفر راكب الثانوية المختلطة، وأم الهشيم الأساسية المختلطة، وفاطمة الزهراء الأساسية المختلطة، وزنوبيا الثانوية المختلطة/غور المزرعة، والغويبة الثانوية للبنين، والغويبة الثانوية للبنات، وأم الهشيم الثانوية للبنات، وطواحين السكر الثانوية للبنات.
