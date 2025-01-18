اختتام فعاليات بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية وبحضور سمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز اختتمت اليوم السبت بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد والتى تعقد بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالتعاون والاتحاد الملكي الأردني للفروسية .



وشهدت المنافسات المقامة في ثغر الأردن الباسم مدينة العقبة خلال أيامها الثلاث فعاليات "الرمح ، السيف ، المعلقات" منافسة قوية وندية واضحة بين فرسان الفرق المشاركة .



وتوج المنتخب الأردني بذهبية فئة الفرق في مسابقات اليوم الثالث ( المعلقات) ، وجاء ثانيا المنتخب العراقي ، وحل المنتخب الكويتي ثالثا في منافسات المعلقات .

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