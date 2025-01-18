اختتام فعاليات بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

وشهدت المنافسات المقامة في ثغر الأردن الباسم مدينة العقبة خلال أيامها الثلاث فعاليات "الرمح ، السيف ، المعلقات" منافسة قوية وندية واضحة بين فرسان الفرق المشاركة .
وتوج المنتخب الأردني بذهبية فئة الفرق في مسابقات اليوم الثالث ( المعلقات) ، وجاء ثانيا المنتخب العراقي ، وحل المنتخب الكويتي ثالثا في منافسات المعلقات .
و ظفر فارس المنتخب العراقي "اسامة لواء" بالميدالية الذهبية في المنافسات الفردية لفئة المعلقات ، وحل ثانيا فارس المنتخب الأردني "حسام الخزاعلة"، وجاء الفارس العراقي "همام يحيي" بالمركز الثالث.
وفي المجموع العام للبطولة ظفر المنتخب العراقي بكاس المركز الاول ، وحل المنتخب الأردني ثانيا ، وفي المركز الثالث جاء المنتخب المصري .
وعلى مستوي المجموع العام الفردي للبطولة ، توج الفارس العراقي "اسامة لواء" بكاس المركز الاول ، وحصد كاس المركز الثاني الفارس الأردني "ادحيم الفاعوري" ، والفارس حصل على كاس المركز الثالث "همام يحيي" ، وحصد الفارس "اسامة لواء" كاس افضل لاعب في البطولة .
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