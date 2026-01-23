اختتام فعاليات دورة "ريادة الأعمال الرقمية" بمركز شباب الوسطية

وهدفت الدورة إلى تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال في المجال الرقمي، وتنمية مهارات المشاركين في مجالات الابتكار، والتسويق الرقمي، وبناء المشاريع الريادية، بما يسهم في تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل.
وأكدت مقدمة الدورة المدربة أشجان شريدة أهمية هذه البرامج التدريبية في تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم بما يلائم متطلبات سوق العمل الرقمي، مشيرة إلى أهمية استمرار المركز في تنفيذ الأنشطة الهادفة بالشراكة مع الجهات الداعمة، بما يسهم في تمكين الشباب وبناء قدراتهم.
وتميزت الدورة التي تناولت مفاهيم ريادة الأعمال الرقمية، بناء الأفكار الريادية، التسويق الرقمي، إلى جانب استعراض نماذج ناجحة لمشاريع رقمية شبابية، بأسلوب تفاعلي وتطبيقي أسهم في رفع مستوى التفاعل والاستفادة لدى المشاركين، الذين عبروا عن رضاهم حول محتوى الدورة وأثرها الإيجابي في تطوير أفكارهم ومهاراتهم.
