اختتام فعاليات دورة "ريادة الأعمال الرقمية" بمركز شباب الوسطية

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز شباب الوسطية، مساء أمس، فعاليات دورة تدريبية بعنوان "ريادة الأعمال الرقمية"، بمشاركة 30 شابا وفتاة من منتسبي المركز، ضمن الفئة العمرية من 18–30 عاما.

وهدفت الدورة إلى تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال في المجال الرقمي، وتنمية مهارات المشاركين في مجالات الابتكار، والتسويق الرقمي، وبناء المشاريع الريادية، بما يسهم في تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل.



وأكدت مقدمة الدورة المدربة أشجان شريدة أهمية هذه البرامج التدريبية في تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم بما يلائم متطلبات سوق العمل الرقمي، مشيرة إلى أهمية استمرار المركز في تنفيذ الأنشطة الهادفة بالشراكة مع الجهات الداعمة، بما يسهم في تمكين الشباب وبناء قدراتهم.