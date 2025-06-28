اختتام فعاليات "شهر الموسيقى" بحفل للموسيقار طلال أبو الراغب

الوكيل الإخباري- اختتمت وزارة السياحة والآثار، مساء أمس الجمعة، فعاليات "شهر الموسيقى" الذي أطلقته بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، احتفاءً بيوم الموسيقى العالمي، وذلك بحفل موسيقي أحياه الموسيقار الأردني طلال أبو الراغب على مسرح الأوديون وسط العاصمة عمّان، بحضور وزيرة السياحة والآثار لينا عناب.

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وأكدت الوزيرة عناب أن تنظيم فعاليات "شهر الموسيقى" يعكس حرص الوزارة على توظيف الفنون والثقافة كأدوات فاعلة في تعزيز الحركة السياحية في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسهم في تنويع المنتج السياحي، واستقطاب فئات جديدة من الزوار من داخل الأردن وخارجه، من خلال تقديم تجارب ثقافية غنية في مواقع سياحية وأثرية متنوعة.



وبيّنت أن تفاعل الجمهور الواسع مع العروض الموسيقية يعكس شغف المجتمع بالفنون، ويعزز مكانة الأردن كوجهة ثقافية نابضة بالحياة، لافتة إلى أن الوزارة ستواصل دعم البرامج التي تربط السياحة بالثقافة والفنون لما لها من أثر مباشر في تنشيط السياحة الداخلية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي.



ويأتي هذا الحفل تتويجًا لسلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية التي أقيمت طيلة شهر حزيران في عدد من محافظات المملكة، واستهدفت جمهورًا واسعًا من محبي الموسيقى والفنون من المواطنين والزوار، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز النشاط الثقافي وتنشيط الحركة السياحية المحلية والوافدة.



وخلال الحفل، قدّم الموسيقار طلال أبو الراغب الطفلة لمياء التلاوي على آلة الكمان، والطفل تروي صويص على آلة البيانو، في لفتة فنية مميزة هدفت إلى تسليط الضوء على المواهب الموسيقية الناشئة، وتأكيد أهمية إتاحة الفرصة للأطفال لاكتشاف مهاراتهم وتنميتها من خلال دراسة الموسيقى بشكل أكاديمي، باعتبار أن رعاية الجيل الجديد من الفنانين الصغار تُعد استثمارًا في مستقبل المشهد الثقافي الوطني.



وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض الفنية المميزة، قدّمها نخبة من أبرز الموسيقيين الأردنيين إلى جانب فرق موسيقية متنوعة. كما شملت الفعاليات سلسلة من العروض السينمائية ضمن مبادرة "سينما ع"، التي أُقيمت في منطقة جبل عمّان/نوفة وعدد من المحافظات، والتي عُرض خلالها أفلام عالمية ومحلية ذات طابع موسيقي.



وافتُتح برنامج فعاليات "شهر الموسيقى" في الرابع من حزيران الحالي بعرض لفرقة "حرقة كرت" في معهد الفسيفساء بمدينة مادبا، وحفل موسيقي للفنان طارق الجندي في ساحة قلعة عجلون، وحفل لفرقة النشامى في قلعة السلع بمحافظة الطفيلة، وعرض لفرقة معان للفنون الشعبية في مدينة الفحيص.



وتواصلت الفعاليات بعرض موسيقي لفرقة "أوكتاف" في ساحة عقبة بن نافع بمدينة السلط، وحفلات موسيقية في مناطق مختلفة في العاصمة عمّان للفنان علاء المعايطة في منطقة جبل اللويبدة/دوار باريس، والفنان معتز عبده في ساحة فيصل بوسط البلد، وحفل للفنان سامح صبحي في شارع الرينبو.



كما أُقيم حفل موسيقي للموسيقار طارق الناصر في المدرج الروماني بالعاصمة عمّان، وحفل لفرقة "أوتوستراد" على المدرج في مدينة أم قيس، وحفل للفنان رامي شفيق في مدينة الحسن للشباب بمحافظة إربد.



وإلى جانب الحفل الموسيقي الذي أحياه الموسيقار طلال أبو الراغب على مسرح الأوديون، أُقيم حفل لفرقة راحوب في محافظة المفرق.



كما تضمنت فعاليات "شهر الموسيقى" سلسلة من العروض السينمائية الموسيقية ضمن مبادرة "سينما ع"، التي أُقيمت في جبل عمّان/نوفة وعدد من المحافظات، واشتملت على عروض لأفلام عالمية ومحلية ذات طابع موسيقي مثل:

Singin' in the Rain، أحلام عابرة، قصة سليمان، سامية، سليم، Vermiglio، حيث تبكي أشجار الزيتون، الأشباح، وغيرها.