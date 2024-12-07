اختتام فعاليات مدن الثقافة الأردنية 2024 في عجلون

الوكيل الإخباري- اختتمت مديرية ثقافة عجلون، اليوم السبت، فعاليات قضاء صخرة وعرجان مدن الثقافة الأردنية لعام 2024 في مسرح عجلون الثقافي، تحت رعاية محافظ عجلون نايف الهدايات.

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