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اختتام فعاليات مدن الثقافة الأردنية 2024 في عجلون

عجلون
عجلون
السبت، 07-12-2024 08:05 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت مديرية ثقافة عجلون، اليوم السبت، فعاليات قضاء صخرة وعرجان مدن الثقافة الأردنية لعام 2024 في مسرح عجلون الثقافي، تحت رعاية محافظ عجلون نايف الهدايات.

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وأكد النائب وصفي حداد، أن مشروع مدن الثقافة الأردنية يعكس اهتمام الدولة الأردنية بالمحافظة على التراث الثقافي وتعزيزه في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن محافظة عجلون تزخر بتراث غني وتاريخ عريق ما يجعلها نموذجًا حيًا للتنوع الثقافي والتميز الإبداعي.

 
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