اختتام فعاليات مدن الثقافة الأردنية 2024 في عجلون

وأكد النائب وصفي حداد، أن مشروع مدن الثقافة الأردنية يعكس اهتمام الدولة الأردنية بالمحافظة على التراث الثقافي وتعزيزه في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن محافظة عجلون تزخر بتراث غني وتاريخ عريق ما يجعلها نموذجًا حيًا للتنوع الثقافي والتميز الإبداعي.
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