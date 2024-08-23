اختتام فعاليات معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لمديرية شباب إربد

الوكيل الإخباري- - اختتمت في بيت شباب إربد اليوم الجمعة، فعاليات معسكر التدريب المهني والتعليم التقني (إناث) الخاص بمديرية شباب إربد، وذلك ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024، تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاماً من العطاء والإنجاز"، بمشاركة 39 شابة ضمن الفئة العمرية من 18 - 24 عاما.

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