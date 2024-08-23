اختتام فعاليات معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لمديرية شباب إربد

وهدف المعسكر الذي حضر حفل اختتامه مدير شباب إربد يحيى المومني ورئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل بني عيسى، إلى تمكين المشاركات من المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار، والتعرف على مسارات ومتطلبات العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والفرص المتاحة في هذا المجال.
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