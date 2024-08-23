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اختتام فعاليات معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لمديرية شباب إربد

معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لمديرية شباب إربد
معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لمديرية شباب إربد
الجمعة، 23-08-2024 06:36 م

الوكيل الإخباري-   - اختتمت في بيت شباب إربد اليوم الجمعة، فعاليات معسكر التدريب المهني والتعليم التقني (إناث) الخاص بمديرية شباب إربد، وذلك ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024، تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاماً من العطاء والإنجاز"، بمشاركة 39 شابة ضمن الفئة العمرية من 18 - 24 عاما.

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وهدف المعسكر الذي حضر حفل اختتامه مدير شباب إربد يحيى المومني ورئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل بني عيسى، إلى تمكين المشاركات من المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار، والتعرف على مسارات ومتطلبات العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والفرص المتاحة في هذا المجال.

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