اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني بمركز شباب إربد النموذجي

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز شباب إربد النموذجي اليوم الخميس، فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني، الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء، بمشاركة 23 شابًا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (12 – 14) عاماً.

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