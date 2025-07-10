اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني بمركز شباب إربد النموذجي

وتضمنت فعاليات المعسكر الذي نفذ على مدار يومين، بحضور مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي ورئيس قسم الشؤون الشبابية طارق الشياب وهيئة الإشراف على المعسكر، مجموعة من التمارين والتحديات البدنية، كسباقات السرعة، ومسابقات القفز، وتحدي التحمُل، بما يسهم في تحفيز الشباب على ممارسة الأنشطة البدنية التي تحسن من مستوى اللياقة وترسخ نمط حياة صحي دائم لديهم، إضافة الى جلسات حوارية حول الرياضة وأسلوب الحياة الصحي، وجلسات توعوية تثقيفية، داخل المركز.
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