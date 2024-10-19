اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في الرمثا

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم السبت، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في بلدة الطرة بلواء الرمثا الذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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