اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في الرمثا

وقال مدير أوقاف اللواء الدكتور رائد جروان، إن الملتقى هدف إلى اطلاع المشاركين على الأساليب الصحيحة في الدعوة وأساليب إلقاء الخطب والدروس .
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