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اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في الرمثا

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
وزارة الأوقاف
السبت، 19-10-2024 04:43 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت اليوم السبت، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في بلدة الطرة بلواء الرمثا الذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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وقال مدير أوقاف اللواء الدكتور رائد جروان، إن الملتقى هدف إلى اطلاع المشاركين على الأساليب الصحيحة في الدعوة وأساليب إلقاء الخطب والدروس .

 
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