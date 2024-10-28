اختتام فعاليات مهرجان إربد الرابع للشعر العربي

واشتملت فعاليات اليوم الأول من المهرجان على قراءات في المشهد الشعري الأردني، تحدث فيها كل من أستاذ الأدب العربي في جامعة اليرموك الدكتور نايف العجلوني، والدكتور عبد الرحيم مراشدة، والشاعر مهدي نصير، تلاها اصبوحة شعرية شارك فيها الشاعران نبيلة الخطيب، لؤي احمد.
واختتمت فعاليات المهرجان في يومه الثاني باصبوحتين شعريتين شارك في الجولة الأولى الشاعران، موسى حوامدة، وعلي اشنينات.
أما الأصبوحة الثانية فشارك فيها الشعراء عطاف جانم، صلاح أبو لاوي وسمير القضاة، بعدد من القراءات الشعرية المنوعة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حكومي حول تطبيقات النقل غير المرخصة
-
الصفدي وبوريل يترأسان المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية
-
محافظ عجلون يطلع على خدمات مديرية الأوقاف
-
محافظ الطفيلة يطلع على خطط مجلس الخدمات المشتركة
-
"المكتبة الوطنية" تفتتح معرضا وثائقيا في جامعة الحسين بن طلال
-
بحث التعاون بين التعليم العالي واليونسكو
-
رئيس الوزراء يهنئ الفايز