اختتام فعاليات مهرجان إربد الرابع للشعر العربي

الوكيل الإخباري- اختتمت في محافظة إربد، اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان إربد الرابع للشعر العربي، الذي نظمته مديرية ثقافة إربد على مدى يومين.

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واشتملت فعاليات اليوم الأول من المهرجان على قراءات في المشهد الشعري الأردني، تحدث فيها كل من أستاذ الأدب العربي في جامعة اليرموك الدكتور نايف العجلوني، والدكتور عبد الرحيم مراشدة، والشاعر مهدي نصير، تلاها اصبوحة شعرية شارك فيها الشاعران نبيلة الخطيب، لؤي احمد.



واختتمت فعاليات المهرجان في يومه الثاني باصبوحتين شعريتين شارك في الجولة الأولى الشاعران، موسى حوامدة، وعلي اشنينات.