 
الإثنين 2024-10-28 09:01 م
 

اختتام فعاليات مهرجان إربد الرابع للشعر العربي

جانب من الدورة
جانب من الدورة
الإثنين، 28-10-2024 08:40 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت في محافظة إربد، اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان إربد الرابع للشعر العربي، الذي نظمته مديرية ثقافة إربد على مدى يومين.

اضافة اعلان


واشتملت فعاليات اليوم الأول من المهرجان على قراءات في المشهد الشعري الأردني، تحدث فيها كل من أستاذ الأدب العربي في جامعة اليرموك الدكتور نايف العجلوني، والدكتور عبد الرحيم مراشدة، والشاعر مهدي نصير، تلاها اصبوحة شعرية شارك فيها الشاعران نبيلة الخطيب، لؤي احمد.


واختتمت فعاليات المهرجان في يومه الثاني باصبوحتين شعريتين شارك في الجولة الأولى الشاعران، موسى حوامدة، وعلي اشنينات.


أما الأصبوحة الثانية فشارك فيها الشعراء عطاف جانم، صلاح أبو لاوي وسمير القضاة، بعدد من القراءات الشعرية المنوعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

خاص بالوكيل العثور على جثة بالشارع العام في عمان

جانب من الدورة

أخبار محلية اختتام فعاليات مهرجان إربد الرابع للشعر العربي

تعبيرية

أخبار محلية توضيح حكومي حول تطبيقات النقل غير المرخصة

لبنان

عربي ودولي 8 شهداء و28 جريحا في غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

وزير الخارجية أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

أخبار محلية الصفدي وبوريل يترأسان المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

سائق يشعل الفحم للأرجيلة أثناء القيادة

خاص بالوكيل الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا المركبة - صورة

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يعرقل التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة



 


الأكثر مشاهدة