اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن العاشر

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم السبت، فعاليات مهرجان الجميد والسمن بنسخته العاشرة، والذي نظمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية في حدائق الحسين، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات في مختلف مناطق البادية الأردنية.

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ولاقى المهرجان ارتياحا ومشاركة واسعة من قبل الجمعيات الخيرية والتعاونية المشاركة فيه والمنتشرة في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.



وشهد المهرجان إقبالا كثيفا من المواطنين وضيوف الأردن العرب والأجانب، الذين توافدوا إلى المهرجان للمشاركة في فعالياته والشراء من معروضاته ومنتجاته.



وأشار مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية عايش القطارنة، الى الجهود التي بذلتها كوادر الصندوق بتوجيه من سمو الأميرة بسمة بنت علي رئيس مجلس أمناء الصندوق، والمتمثلة بحسن التنظيم والإشراف المباشر ودقة المتابعة مع الجمعيات المشاركة في فعالياته، إضافة إلى جودة المنتجات المعروضة وتنوعها، ساهم إلى حد كبير في إنجاح فعالياته وتحقيق الأهداف المتوخاة من تنظيمه.



وأضاف، إن الصندوق لن يألو جهداً في دعم هذه الجمعيات بكل الوسائل والسبل الممكنة لتحقيق التنمية المستدامة في مناطق البادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل لأبنائها وإتاحة المجال أمامها للتشبيك مع المراكز والمؤسسات التجارية لتسهيل تسويق منتجاتهم من الجميد والسمن ومنتجات الألبان بكافة أصنافها وعلى مدار العام.



وأعرب القطارنة عن تقديره لجميع الجهات التي ساهمت في إقامة المهرجان ودعمه وإنجاح فعالياته، سواء من كوادر الصندوق أو الجمعيات المشاركة، او الضيوف والزوار والداعمين.