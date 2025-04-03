اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد

الوكيل الإخباري- اختتمت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، مساء امس الأربعاء، فعاليات مهرجان العيد والذي تنظمه بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وسط حضور جماهيري كبير، حيث امتلأ المدرج بالآلاف من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق العاصمة والمحافظات.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، شكّل المهرجان الذي امتد على مدار يومين، منصة فنية وثقافية متميزة عبّرت عن الفخر بالوطن والولاء للقيادة الهاشمية، وأظهرت مدى ارتباط الأردنيين بهويتهم وتراثهم العريق.