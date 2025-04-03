اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، شكّل المهرجان الذي امتد على مدار يومين، منصة فنية وثقافية متميزة عبّرت عن الفخر بالوطن والولاء للقيادة الهاشمية، وأظهرت مدى ارتباط الأردنيين بهويتهم وتراثهم العريق.
وبين أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، أن هذه الفعاليات تُعد جزءًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية على مدار العام، من خلال تقديم محتوى فني وثقافي متنوع يعكس غنى الموروث الأردني وتعدد روافده.
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