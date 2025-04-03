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اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد

وزارة السياحة
وزارة السياحة
 
الخميس، 03-04-2025 08:58 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، مساء امس الأربعاء، فعاليات مهرجان العيد والذي تنظمه بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وسط حضور جماهيري كبير، حيث امتلأ المدرج بالآلاف من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق العاصمة والمحافظات.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، شكّل المهرجان الذي امتد على مدار يومين، منصة فنية وثقافية متميزة عبّرت عن الفخر بالوطن والولاء للقيادة الهاشمية، وأظهرت مدى ارتباط الأردنيين بهويتهم وتراثهم العريق.


وبين أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، أن هذه الفعاليات تُعد جزءًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية على مدار العام، من خلال تقديم محتوى فني وثقافي متنوع يعكس غنى الموروث الأردني وتعدد روافده.

 
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