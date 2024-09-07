اختتام مخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

الوكيل الإخباري- اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب، اليوم السبت، المخيم الشبابي المستوى البرونزي ذكور/ إقليم الجنوب الذي استمر 3 أيام، وهدف إلى تنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم العمل الجماعي.

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