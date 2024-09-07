اختتام مخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

وشهد الحفل عرضا شاملا لأبرز محطاته، وكلمات لمشاركين تحدثوا خلالها عن تجربتهم وما اكتسبوه من مهارات وخبرات.
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