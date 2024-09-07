 
السبت 2024-09-07 06:38 م
 

 

اختتام مخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

مخيم جائزة الحسن للشباب
مخيم جائزة الحسن للشباب
السبت، 07-09-2024 04:45 م

الوكيل الإخباري-    اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب، اليوم السبت، المخيم الشبابي المستوى البرونزي ذكور/ إقليم الجنوب الذي استمر 3 أيام، وهدف إلى تنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم العمل الجماعي.

اضافة اعلان


وشهد الحفل عرضا شاملا لأبرز محطاته، وكلمات لمشاركين تحدثوا خلالها عن تجربتهم وما اكتسبوه من مهارات وخبرات.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

ترند من مجهول النسب إلى صيدلي .. رسالة خريج تتصدر الترند في الأردن

محول كهربائي

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن هذه المناطق غداً - اسماء

الدكتور معن النسور والمهندس شحادة ابو هديب

أخبار الشركات البوتاس العربية" تُصــــــــدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المعايطة يستقبل بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة على الانتخابات

غزة

فلسطين 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية إصدار العدد الأول من مجلة المهندس الكيميائي الأردني العربي

مخيم جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية اختتام مخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

نتنياهو

فلسطين والدة أسير بغزة: نتنياهو قرر دفن ابني بالأنفاق



 


الأكثر مشاهدة