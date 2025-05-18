الأحد 2025-05-18 06:32 م
 

اختتام مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية في الطفيلة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 18-05-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت مديريات التربية والتعليم في الطفيلة، فعاليات مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية، الذي شمل 7 مدارس ثانوية وأساسية في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، واستهدف نحو 1000 طالب وطالبة من المراحل الأساسية، بالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

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ونظمت مديريات التربية والتعليم في الطفيلة بالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين احتفالات لتخريج الطلبة المشاركين، في عدد من المدارس، تضمنت فقرات استعراضية عسكرية أداها الطلبة الخريجون، وقصائد شعرية وفقرات فنية تغنت بالوطن والقائد، والمنجزات التي تحققت بعهد الهاشميين.


وقال مدير مديرية التربية والتعليم لقصبة الطفيلة، الدكتور عمران اللصاصمة، إن الاحتفال بتخريج طلبة التدريب العسكري يجسد معاني العز والكبرياء الوطني، والفخر بالقيادة الهاشمية الحكيمة، والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، مستعرضا الاهتمام الملكي في بناء الانسان وتنميته وتسليحه بالعلم والمعرفة لبناء الأردن وتعزيز قدراته، من خلال مشروع التدريب العسكري.


من جهته، لفت مدير مديرية التربية والتعليم في لواء بصيرا، الدكتور جزاع الرفوع، إلى مساهمة مشروع التدريب في الارتقاء بمستوى الوعي الوطني للطلبة، وذلك من خلال تدريب الطلبة عسكرياً، وتربيتهم تربية وطنية، ضمن منهاج تدريبي وتوعوي متخصص.

 
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