اختتام مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية في الطفيلة

ونظمت مديريات التربية والتعليم في الطفيلة بالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين احتفالات لتخريج الطلبة المشاركين، في عدد من المدارس، تضمنت فقرات استعراضية عسكرية أداها الطلبة الخريجون، وقصائد شعرية وفقرات فنية تغنت بالوطن والقائد، والمنجزات التي تحققت بعهد الهاشميين.
وقال مدير مديرية التربية والتعليم لقصبة الطفيلة، الدكتور عمران اللصاصمة، إن الاحتفال بتخريج طلبة التدريب العسكري يجسد معاني العز والكبرياء الوطني، والفخر بالقيادة الهاشمية الحكيمة، والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، مستعرضا الاهتمام الملكي في بناء الانسان وتنميته وتسليحه بالعلم والمعرفة لبناء الأردن وتعزيز قدراته، من خلال مشروع التدريب العسكري.
من جهته، لفت مدير مديرية التربية والتعليم في لواء بصيرا، الدكتور جزاع الرفوع، إلى مساهمة مشروع التدريب في الارتقاء بمستوى الوعي الوطني للطلبة، وذلك من خلال تدريب الطلبة عسكرياً، وتربيتهم تربية وطنية، ضمن منهاج تدريبي وتوعوي متخصص.
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