اختتام مشروع الوظائف الخضراء في الأردن

الوكيل الإخباري- اختتمت وزارة البيئة، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، ومنظمة حسن الجوار في الأردن، اليوم الثلاثاء، فعاليات مشروع "خلق فرص عمل خضراء مستدامة للاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال الاقتصاد الأخضر في الأردن".

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ونفذ المشروع خلال الفترة (2023–2026)، بهدف تعزيز فرص التشغيل الأخضر، وتمكين النساء والشباب واللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر شمولا واستدامة.



وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، خلال رعايته حفل الختام، أن الوظائف الخضراء تمثل إحدى الأولويات الوطنية التي تجمع بين حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المشروع أسهم في تعزيز قدرات الشباب والنساء ورواد الأعمال، ودعم الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولا.



وقال إن المشروع حقق نتائج ملموسة من خلال تطوير المهارات الخضراء، وتعزيز ريادة الأعمال البيئية، وتوفير برامج الاحتضان والتسريع للمشروعات الناشئة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تشكل أساسا للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة بما يضمن استدامة الأثر وتوسيع نطاق فرص التشغيل الأخضر في المملكة.



من جانبه، أكد السفير الكوري لدى الأردن، كيم بيل وو، أن المشروع يجسد التزام بلاده بدعم التنمية المستدامة في الأردن من خلال تمويل بلغ 5.5 مليون دولار قدمته الوكالة الكورية للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن المشروع يعكس أهمية الشراكة الأردنية الكورية في مجالات التعليم والتدريب المهني، والعمل المناخي، والنمو الأخضر، وتمكين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.



بدوره، استعرض الممثل القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن، كريستوف أسيكو، أبرز نتائج المشروع، موضحا أن 1649 مستفيدا أكملوا برامج التدريب على المهارات الخضراء، فيما تلقى 870 من رواد الأعمال المحتملين تدريبا متخصصا، وانضمت 303 شركات إلى برامج الاحتضان، واستفادت 22 شركة من برامج التسريع، بما يعزز بناء منظومة وطنية متكاملة للتشغيل الأخضر.



وأشار إلى أن المشروع أسهم كذلك في إعداد أول خطة عمل وطنية للتشغيل الأخضر في الأردن، والتي ستوفر، بعد اعتمادها، إطارا استراتيجيا لتوجيه الجهود الوطنية في مجال الوظائف الخضراء وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء.



وتضمن حفل الختام، الذي حضره أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، جلسة حوارية مع عدد من المستفيدين، استعرضوا خلالها تجاربهم في مجالات إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وريادة الأعمال الخضراء، وبرامج الاحتضان والتسريع، مؤكدين الأثر الإيجابي الذي أحدثه المشروع في تطوير مهاراتهم وتعزيز فرصهم الاقتصادية.