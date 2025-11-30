اختتام مشروع تعزيز فرص النجاح للطلبة الأردنيين والسوريين

10:22 م

الوكيل الإخباري- ‎اختُتم اليوم الأحد مشروع "تعزيز فرص النجاح للطلبة الأردنيين والسوريين في المجتمعات المستضيفة" الذي نظمته مبادرة "مدرستي" بالشراكة مع صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين.





وخلال الحفل الذي حضره ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، وصندوق الغرير، وشركاء المبادرة، بالإضافة إلى مديري ومعلمي وطلبة المدارس المستهدفة، أكدت مندوبة وزير التربية والتعليم، الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة الدكتورة سحر الشخاترة، أن المشروع يجسد روح التعاون والعمل المشترك في دعم الطلبة وتمكينهم، مشيرة إلى أن المشروع يجسد التزام الوزارة وشركائها بتوفير فرص تعلم حقيقية تمكّن أبناءنا الطلبة من بناء مستقبل أكثر إشراقًا ووعيًا.



‎وأضافت أن تمكين الطلبة يمثل استثمارًا وطنيًا في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن المشروع قدّم نماذج متميزة لطلبة تمكنوا من خلال التوجيه السليم والدعم المناسب من اكتشاف قدراتهم وميولهم وتحديد مسارات مهنية واضحة تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم.



بدورها، أكدت مديرة مبادرة "مدرستي" تالا صويص، أن أثر المشروع وصل إلى أكثر من 4200 طالب وطالبة من الأردنيين والسوريين، من خلال برنامج شمل التوجيه المهني، وتطوير مهارات التوظيف، ودعم المواد الأساسية.



وقالت: "نجحنا في تحقيق تغيير ملموس، وأظهر المشروع أن الطلبة المشاركين بات لديهم نظرة مختلفة وأكثر إيجابية تجاه التعليم المهني".



‎من جانبها، أكدت مديرة المشاريع الإقليمية في صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين دانا بلقر، أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية والتغيير، مشيرة إلى أن نتائج المشروع تعكس أثر هذا الاستثمار.



‎وشهدت الفعالية عرض قصص نجاح لطلبة تمكنوا من إعادة تعريف إمكاناتهم عند حصولهم على فرصة عادلة ودعم موجّه، إضافة إلى استعراض أبرز النتائج والمؤشرات التي حققها المشروع خلال فترة تنفيذه.

