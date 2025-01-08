 
الأربعاء 2025-01-08 09:03 م
 

اختتام مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن" في الزرقاء

الزرقاء
الزرقاء
الأربعاء، 08-01-2025 08:18 م

الوكيل الإخباري-    اختتم مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني"، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كوربس"، مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن"، في مدينة الأمير محمد للشباب بمحافظة الزرقاء.

اضافة اعلان


وأكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، خلال رعايته حفل الاختتام، أهمية دعم المبادرات الشبابية التي تسهم في تعزيز الأمن الشامل والتنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية التفاعل الإيجابي لدى الشباب في مجتمعاتهم من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مبادرات مجتمعية مبتكرة عبر نهج التعلم بالتجربة.


من جانبه، أوضح مدير عام مركز "نحن نشارك"، محمود الصبيحات، أهمية المشروع ودوره المحوري في بناء قدرات الشباب، بما ينعكس إيجاباً على دعم التنمية المستدامة.

 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان

أخبار محلية الأمانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30 نيسان المقبل

السوق الشعبي في مادبا

أخبار محلية بلدية مادبا تعيد فتح سوق الجمعة الشعبي

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا

غزة

فلسطين العثور على جثتي محتجزين اسرائيليين في غزة

سرايا القدس-كتيبة طولكرم

فلسطين سرايا القدس-كتيبة طولكرم: نخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال

الزرقاء

أخبار محلية اختتام مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن" في الزرقاء

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني

وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي

عربي ودولي المبعوث الأميركي قد يتوجه للدوحة للمشاركة بمباحثات صفقة التبادل



 




الأكثر مشاهدة