اختتام مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن" في الزرقاء

الوكيل الإخباري- اختتم مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني"، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كوربس"، مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن"، في مدينة الأمير محمد للشباب بمحافظة الزرقاء.

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وأكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، خلال رعايته حفل الاختتام، أهمية دعم المبادرات الشبابية التي تسهم في تعزيز الأمن الشامل والتنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية التفاعل الإيجابي لدى الشباب في مجتمعاتهم من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مبادرات مجتمعية مبتكرة عبر نهج التعلم بالتجربة.