اختتام مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن" في الزرقاء

وأكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، خلال رعايته حفل الاختتام، أهمية دعم المبادرات الشبابية التي تسهم في تعزيز الأمن الشامل والتنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية التفاعل الإيجابي لدى الشباب في مجتمعاتهم من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مبادرات مجتمعية مبتكرة عبر نهج التعلم بالتجربة.
من جانبه، أوضح مدير عام مركز "نحن نشارك"، محمود الصبيحات، أهمية المشروع ودوره المحوري في بناء قدرات الشباب، بما ينعكس إيجاباً على دعم التنمية المستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30 نيسان المقبل
-
بلدية مادبا تعيد فتح سوق الجمعة الشعبي
-
الخارجية الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني
-
"أوقاف الكورة" جهزت 32 مركزا شتويا لتحفيظ القرآن
-
بلدية إربد تنجز أجزاء واسعة من شارع عمان
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
لماذا ارتفعت اسعار الدجاج بالاردن ؟ وهذا موعد عودتها لمعدلاتها
-
فتح باب التقدم لمنحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير باليرموك