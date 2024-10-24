اختتام مشروع "من المحلي إلى الوطني"

وأكد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي، أن الإدارة المحلية المستدامة تعتمد على إدراكنا بأن التنمية الحقيقية تبدأ من القاعدة، أي من القرى والمجتمعات المحلية، ويجب أن يكون الشباب في مقدمة هذه الجهود.
وأوضح أهمية تمكين وإشراك العنصر الشبابي في تصميم وتنفيذ المشاريع المحلية، وتزويدهم بالمهارات القيادية والإدارية، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب ضرورة وطنية لتحقيق إدارة محلية مستدامة.
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