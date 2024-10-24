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اختتام مشروع "من المحلي إلى الوطني"

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الإدارة المحلية
الخميس، 24-10-2024 04:13 م

الوكيل الإخباري-   اختتم مركز "نحن نشارك" لتنمية المجتمع المدني في محافظة الزرقاء، بالشراكة مع مؤسسة هينرش بُل، مشروع "من المحلي إلى الوطني: تمكين الشباب نحو إدارة محلية مستدامة"، بهدف تشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والشباب في صنع القرار التنموي على المستوى المحلي.

وأكد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي، أن الإدارة المحلية المستدامة تعتمد على إدراكنا بأن التنمية الحقيقية تبدأ من القاعدة، أي من القرى والمجتمعات المحلية، ويجب أن يكون الشباب في مقدمة هذه الجهود.

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وأوضح أهمية تمكين وإشراك العنصر الشبابي في تصميم وتنفيذ المشاريع المحلية، وتزويدهم بالمهارات القيادية والإدارية، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب ضرورة وطنية لتحقيق إدارة محلية مستدامة.

 
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