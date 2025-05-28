الأربعاء 2025-05-28 06:25 م
 

اختتام مشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الأربعاء، 28-05-2025 06:04 م

الوكيل الإخباري-    شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، في أعمال الفعالية الختامية لمشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"، الذي نفذته منظمة العمل الدولية واليونيسف، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

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جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال، نايف استيتية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيار كريستوف شاتزيسافاس، والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، رُبى جرادات، وممثل منظمة اليونيسف في الأردن، ليوناردو منشيني.


وأكدت بني مصطفى، في كلمتها، أهمية هذا المشروع الهادف إلى بناء نظام مستدام للحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بتطوير آلياتها، التي تسهم في توفير فرص عمل لائقة للفئات المستهدفة، وهو ما ينسجم مع محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033، التي تتمثل في نقل الفئات المستهدفة من الاعتماد على المساعدات إلى تمكينها، وتوفير فرص عمل لائق مرتبط بتأمينات اجتماعية عادلة، والاستعداد لأيّ تحديات، مرورا بمرحلتي الاستجابة والتعافي.

 
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