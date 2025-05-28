اختتام مشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"

الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، في أعمال الفعالية الختامية لمشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"، الذي نفذته منظمة العمل الدولية واليونيسف، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

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جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال، نايف استيتية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيار كريستوف شاتزيسافاس، والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، رُبى جرادات، وممثل منظمة اليونيسف في الأردن، ليوناردو منشيني.