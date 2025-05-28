اختتام مشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال، نايف استيتية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيار كريستوف شاتزيسافاس، والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، رُبى جرادات، وممثل منظمة اليونيسف في الأردن، ليوناردو منشيني.
وأكدت بني مصطفى، في كلمتها، أهمية هذا المشروع الهادف إلى بناء نظام مستدام للحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بتطوير آلياتها، التي تسهم في توفير فرص عمل لائقة للفئات المستهدفة، وهو ما ينسجم مع محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033، التي تتمثل في نقل الفئات المستهدفة من الاعتماد على المساعدات إلى تمكينها، وتوفير فرص عمل لائق مرتبط بتأمينات اجتماعية عادلة، والاستعداد لأيّ تحديات، مرورا بمرحلتي الاستجابة والتعافي.
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