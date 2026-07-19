اختتام مشروع ياباني لتعزيز الخدمات الصحية للنساء والفتيات بمحافظات الجنوب

وبحسب بيان الصندوق اليوم الأحد، أسهم المشروع الذي تم تنفيذه في محافظات معان والعقبة والكرك والطفيلة في تقريب الخدمات الأساسية والآمنة والمراعية لاحتياجات النساء من مجتمعات اللجوء والمجتمعات المستضيفة.
وأتاحت المساحات الآمنة للنساء والفتيات في محافظات الجنوب الوصول الآمن إلى خدمات إدارة الحالة والدعم النفسي الاجتماعي وأنشطة سبل العيش والإحالة إلى الخدمات المتخصصة بفضل الدعم المقدم من اليابان.
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