اختتام مشروع ياباني لتعزيز الخدمات الصحية للنساء والفتيات بمحافظات الجنوب

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن عن اختتام مشروع مدعوم من حكومة اليابان، يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والوقاية للنساء والفتيات في محافظات الجنوب.

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وبحسب بيان الصندوق اليوم الأحد، أسهم المشروع الذي تم تنفيذه في محافظات معان والعقبة والكرك والطفيلة في تقريب الخدمات الأساسية والآمنة والمراعية لاحتياجات النساء من مجتمعات اللجوء والمجتمعات المستضيفة.