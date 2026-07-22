الأربعاء 2026-07-22 11:18 م

اختتام معسكر الكشافة والمرشدات في مركز شابات معان

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اختتام معسكر الكشافة والمرشدات في مركز شابات معان
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:43 م

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز شابات معان فعاليات معسكر "الكشافة والمرشدات"، الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، تحت شعار "الاستقلال 80"، بمشاركة 37 شابة من الفئة العمرية (11–15) عاماً.

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واستهلت فعاليات المعسكر بتدريبات كشفية أشرف عليها المدرب محمد الخطيب والمدربة ضحى العواد، وتضمنت التعريف بالحركة الكشفية ومبادئها، وتدريب المشاركات على الصيحات والمهارات الكشفية، بما يسهم في تعزيز قيم المواطنة الصالحة، والانتماء، والعمل الجماعي لدى الشابات.


كما تخلل المعسكر تنفيذ ألعاب ترفيهية وأنشطة تفاعلية هدفت إلى تنمية روح الفريق، وتعزيز التعاون والتواصل بين المشاركات، في أجواء حماسية أسهمت في تحقيق أهداف المعسكر وترسيخ القيم الكشفية.

 
 


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