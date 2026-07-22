اختتام معسكر الكشافة والمرشدات في مركز شابات معان

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز شابات معان فعاليات معسكر "الكشافة والمرشدات"، الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، تحت شعار "الاستقلال 80"، بمشاركة 37 شابة من الفئة العمرية (11–15) عاماً.

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واستهلت فعاليات المعسكر بتدريبات كشفية أشرف عليها المدرب محمد الخطيب والمدربة ضحى العواد، وتضمنت التعريف بالحركة الكشفية ومبادئها، وتدريب المشاركات على الصيحات والمهارات الكشفية، بما يسهم في تعزيز قيم المواطنة الصالحة، والانتماء، والعمل الجماعي لدى الشابات.