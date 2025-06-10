اختتام معسكر مفاهيم الحركة الكشفية في الكرك

الوكيل الإخباري- اختتمت مديرية شباب الكرك بالتعاون مع مركزي شباب وشابات وادي الكرك، اليوم الثلاثاء في بيت شباب البتراء، معسكر "مفاهيم الحركة الكشفية"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.

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