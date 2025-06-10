الثلاثاء 2025-06-10 08:18 م
 

اختتام معسكر مفاهيم الحركة الكشفية في الكرك

الكرك
الكرك
 
الثلاثاء، 10-06-2025 06:07 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت مديرية شباب الكرك بالتعاون مع مركزي شباب وشابات وادي الكرك، اليوم الثلاثاء في بيت شباب البتراء، معسكر "مفاهيم الحركة الكشفية"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال مدير المديرية الدكتور يعقوب الحجازين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا المعسكر يأتي في إطار جهود المديرية ضمن برامج تربوية وثقافية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تعزيز المفاهيم الكشفية لدى الشباب، وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء الوطني من خلال الاطلاع على معالم الأردن الطبيعية والتاريخية.

 
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