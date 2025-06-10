اختتام معسكر مفاهيم الحركة الكشفية في الكرك

وقال مدير المديرية الدكتور يعقوب الحجازين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا المعسكر يأتي في إطار جهود المديرية ضمن برامج تربوية وثقافية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تعزيز المفاهيم الكشفية لدى الشباب، وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء الوطني من خلال الاطلاع على معالم الأردن الطبيعية والتاريخية.
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