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اختتام منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية في البحر الميت

البحر الميت
البحر الميت
الأحد، 16-02-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت، أمس السبت، منافسات النسخة الـ 27 من البطولة العربية لاختراق الضاحية والتي استضافها الاتحاد الأردني لألعاب القوى في منطقة البحر الميت.

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وشهدت البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من 8 دول عربية وهي الأردن ولبنان والسعودية والجزائر والمغرب وعُمان والكويت ولبنان.


وحصدت منتخباتنا الوطنية في البطولة 6 ميداليات في المجموع العام على مستوى الفرق من بينها فضية سباق 8 كم لفئة الشباب وفضية في سباق الناشئين لمسافة 6 كم وفضية في سباق الشابات لفئة 6 كم وفضية في سباق الناشئات لمسافة 4 كم.


كما حصدت ميداليتين برونزيتين في فئتي السيدات لمسافة (10 كم) والرجال لذات المسافة.

 
gnews

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