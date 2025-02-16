اختتام منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية في البحر الميت

الوكيل الإخباري- اختتمت، أمس السبت، منافسات النسخة الـ 27 من البطولة العربية لاختراق الضاحية والتي استضافها الاتحاد الأردني لألعاب القوى في منطقة البحر الميت.

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وشهدت البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من 8 دول عربية وهي الأردن ولبنان والسعودية والجزائر والمغرب وعُمان والكويت ولبنان.



وحصدت منتخباتنا الوطنية في البطولة 6 ميداليات في المجموع العام على مستوى الفرق من بينها فضية سباق 8 كم لفئة الشباب وفضية في سباق الناشئين لمسافة 6 كم وفضية في سباق الشابات لفئة 6 كم وفضية في سباق الناشئات لمسافة 4 كم.