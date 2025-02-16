اختتام منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية في البحر الميت

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من 8 دول عربية وهي الأردن ولبنان والسعودية والجزائر والمغرب وعُمان والكويت ولبنان.
وحصدت منتخباتنا الوطنية في البطولة 6 ميداليات في المجموع العام على مستوى الفرق من بينها فضية سباق 8 كم لفئة الشباب وفضية في سباق الناشئين لمسافة 6 كم وفضية في سباق الشابات لفئة 6 كم وفضية في سباق الناشئات لمسافة 4 كم.
كما حصدت ميداليتين برونزيتين في فئتي السيدات لمسافة (10 كم) والرجال لذات المسافة.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يلتقي الرئيس المصري في القاهرة
-
ولي العهد يهنئ بقدوم المولودة أمينة: "مبارك إيمان وجميل"
-
“بطولة الشباب الرمضانية 2025 منافسة كروية وجوائز مميزة”
-
رئيس الوزراء يوجه للعمل على تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري
-
قطر: التمور الأردنية في معرض سوق واقف تستقطب المستهلكين
-
تكريم الجامعات العربية المشاركة في التصنيف العربي للجامعات 2024
-
الملك ينشر صورة تجمعه بحفيدته الجديدة أمينة
-
المنتدى الاقتصادي الأردني يصدر ورقة تناقش التحولات الكبرى بسوق العمل