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اختتام منافسات الجولة السادسة من دوري الشابات

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جانب من المنافسات
 
السبت، 06-06-2026 11:37 م

الوكيل الإخباري- اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات الجولة السادسة لأندية النخبة من الدوري النسوي للشابات لكرة القدم تحت سن 19 لموسم 2026-2027، على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.

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وشهدت الجولة تفوق الاتحاد على النصر 8-0، وتغلب عمان FC على الأرثوذكسي 4-0.


وتصدر الاتحاد جدول ترتيب الفرق برصيد 15 نقاط، يليه عمان FC 12، ثم نشامى المستقبل 6، الأرثوذكسي 3، والنصر (دون نقاط).


وتنطلق منافسات الجولة السابعة لأندية النخبة، عند السادسة مساء السبت المقبل بمواجهة عمان FC مع الاتحاد، فيما يلاقي نشامى المستقبل نظيره الأرثوذكسي بذات التوقيت، على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.


وتنطلق مساء غدٍ الأحد منافسات الجولة الخامسة لأندية الدرجات، حيث يلتقي الراية مع الأهلي، والاستقلال مع نشامى عمان عند الخامسة، فيما يواجه الكرامة نظيره المدرسة الانجليزية، والبتراء أمام شفا بدران عند الثامنة مساء، على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.


ويتصدر جدول ترتيب الفرق الأهلي برصيد 12 نقطة، يليه المدرسة الانجليزية والراية 9، ثم الاستقلال والكرامة 7، شفا بدران ونشامى عمان 1، والبتراء (دون نقاط.

 
 


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