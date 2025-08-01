اختتام نشاطات شبابية في إربد ومأدبا

الوكيل الإخباري- نظم مركز شباب المزار الشمالي أمس الخميس، ورشة حوارية بعنوان دور "الحكم المحلي/ مجالس البلديات واللامركزية في التنمية المجتمعية" بمشاركة 20 شابًا من الفئة العمرية 15-17 عامًا.

اضافة اعلان



وأشار المدرب والمحامي طراد طلافحة خلال الورشة، إلى أهمية دور المجالس البلدية واللامركزية والقوانين المعمول بها في تطوير العمل المجتمعي والارتقاء به بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والبرامج والمشاريع للمجتمعات المحلية.



وبين الطلافحة المحاور التي يتناولها القانون وصلاحيات المجالس المختلفة في اللامركزية والعلاقة القانونية لمجلس اللامركزية بالبلديات وكيفية مسار العملية التنموية من البلديات إلى مجالس المحافظات، موضحًا أن مجالس المحافظات، هي مجالس منتخبة تعزز من مشاركة المواطنين على مستوى المحافظات إلى جانب تعزيزها للمساءلة على المستويات المحلية بما يحقق مسار التنمية بالشكل المطلوب.



واختتمت اليوم فعاليات معسكر التدريب المهني والتقني، الذي نفذته مديرية شباب محافظة مأدبا بالشراكة مع معهد التدريب المهني في لواء البتراء، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، التي تقام تحت شعار "عمّان عاصمة الشباب العربي"، بمشاركة 30 شاباً من الفئة العمرية 15–17 عاماً.



ويهدف المعسكر إلى تمكين المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة لدخول سوق العمل، وتعريفهم بمسارات ومتطلبات المهن المختلفة، وتوجيههم نحو الخيارات المهنية والتقنية التي تواكب احتياجات السوق المحلي.



وتضمن المعسكر، تدريبات عملية في مجالات التكييف والتبريد، والحرف المهنية ، والميكانيك، إلى جانب محاضرات توعوية ركزت على آليات الدخول إلى سوق العمل، والمهن الأكثر طلبًا.