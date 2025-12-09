اختتام هاكاثون ريادة الأعمال الزراعية

وقال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقط، إن الحدث يشكل جهدا حقيقيا لدعم الابتكار، ويفتح الأبواب أمام الشباب لإطلاق أفكارهم وبناء حلول تقنية مستدامة تعد استثمارا في المستقبل، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة القطاع الزراعي.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الدكتور عماد العياصرة، إن الجمعية تعمل بشراكة وثيقة مع بيت الخبرة في القطاع الزراعي، ونقابة المهندسين الزراعيين، لتطوير القطاع وتعزيز مكانته، وتمكين الشباب في مجالات ريادة الأعمال الزراعية، وتوفير التدريب الفني اللازم لتهيئتهم للانخراط في هذا القطاع الحيوي وتحسين فرص العمل فيه.
وتضمن اللقاء عرضا تفصيليا للمشاريع المشاركة في الهاكاثون، فقدم المشاركون نماذج وحلولا لمعالجة بعض تحديات القطاع الزراعي، ليعلن في ختام الفعالية عن المشاريع الفائزة، إذ فاز بالمركز الأول مشروع "مزرعتي"، وبالمركز الثاني مشروع منصة التنوع الحيوي، ونال مشروع المبيد الحيوي المركز الثالث.
-
أخبار متعلقة
-
الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان "اجتماعات العقبة" في موقع عمّاد السيد المسيح
-
دارة الشعراء تحتفي بالباحث الدكتور عادل الطويسي
-
الجامعة الهاشمية تنظم جلسة حول العنف ضد المرأة
-
ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة
-
إعلان صادر عن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي
-
الأردن والمكسيك يبحثان تعزيز التعاون في النقل الجوي
-
مدير الإحصاءات: الأردن نجح في تنويع شركائه التجاريين وزيادة صادراته
-
رابطة مشجعي "النشامى" في أميركا تنظم فعاليات احتفالا بتأهل المنتخب