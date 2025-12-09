اختتام هاكاثون ريادة الأعمال الزراعية

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات هاكاثون ريادة الأعمال الزراعية 2025، الذي نظمته جمعية ريادة الأعمال والابتكار الزراعي الأردنية.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقط، إن الحدث يشكل جهدا حقيقيا لدعم الابتكار، ويفتح الأبواب أمام الشباب لإطلاق أفكارهم وبناء حلول تقنية مستدامة تعد استثمارا في المستقبل، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة القطاع الزراعي.



من جانبه، قال رئيس الجمعية الدكتور عماد العياصرة، إن الجمعية تعمل بشراكة وثيقة مع بيت الخبرة في القطاع الزراعي، ونقابة المهندسين الزراعيين، لتطوير القطاع وتعزيز مكانته، وتمكين الشباب في مجالات ريادة الأعمال الزراعية، وتوفير التدريب الفني اللازم لتهيئتهم للانخراط في هذا القطاع الحيوي وتحسين فرص العمل فيه.