وأضافت، خلال رعايتها اختتام أعمال الورشة الختامية لإعداد الاستراتيجية، أن المحاور تشمل الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي.
وبينت أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتزامنها مع انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وخطوة إعادة هيكلة القطاع التعليمي.
ولفتت إلى أن إعداد الخطة جاء نتيجة عمل تراكمي شارك فيه خبراء وطنيون وشركاء دوليون، بهدف وضع خارطة طريق واضحة المعالم للسنوات المقبلة، تعتمد على الأدلة والبيانات والتخطيط المبني على الأولويات الوطنية.
وعبرت عن شكرها لمنظمة اليونسكو والمعهد الدولي للتخطيط التربوي، وجميع الجهات الداعمة، والشركاء المحليين والدوليين، وكادر وزارة التربية على جهودهم في إنجاح أعمال الورشة.
وتأتي الاستراتيجية استمرارا لمسيرة التطوير التربوي في الأردن، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بناء نظام تعليمي حديث، شامل، وعادل، قادر على إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والحفاظ على الوجود المسيحي فيه
-
اختتام ورشة إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم
-
مدرب النشامى يصدر جملة من القرارات قبل مواجهة مصر
-
الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية
-
هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية
-
كل ما تود معرفته عن خدمة العلم.. موعد الالتحاق والإجازات والمحظورات أثناء التدريب
-
أول تعليق من قائد الجيش بعد اختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم
-
الحكومة تطلق منصة خاصة بخدمة العلم