الإثنين 2025-12-08 06:20 م

اختتام ورشة إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم

جانب من الورشة
الإثنين، 08-12-2025 06:06 م

الوكيل الإخباري- قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، إن الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للأعوام 2026–2030 تستند إلى أربعة محاور رئيسية تجسد رؤية الوزارة وتواكب أولويات التحديث الاقتصادي.

وأضافت، خلال رعايتها اختتام أعمال الورشة الختامية لإعداد الاستراتيجية، أن المحاور تشمل الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي.


وبينت أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتزامنها مع انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وخطوة إعادة هيكلة القطاع التعليمي.


ولفتت إلى أن إعداد الخطة جاء نتيجة عمل تراكمي شارك فيه خبراء وطنيون وشركاء دوليون، بهدف وضع خارطة طريق واضحة المعالم للسنوات المقبلة، تعتمد على الأدلة والبيانات والتخطيط المبني على الأولويات الوطنية.


وعبرت عن شكرها لمنظمة اليونسكو والمعهد الدولي للتخطيط التربوي، وجميع الجهات الداعمة، والشركاء المحليين والدوليين، وكادر وزارة التربية على جهودهم في إنجاح أعمال الورشة.


وتأتي الاستراتيجية استمرارا لمسيرة التطوير التربوي في الأردن، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بناء نظام تعليمي حديث، شامل، وعادل، قادر على إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل.

 
 


