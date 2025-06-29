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اختتام ورشة احتساب البصمة الكربونية لقطاع النقل

وزارة النقل
وزارة النقل
 
الأحد، 29-06-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في وزارة النقل، اليوم الأحد، أعمال ورشة متخصصة في احتساب البصمة الكربونية لقطاع النقل، نظمتها الوزارة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، والجمعية العلمية الملكية، بمشاركة ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والطاقة والثروة المعدنية.

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وركزت الورشة، التي استمرت عدة أيام، على بناء قدرات الكوادر المعنية في مجال تقدير انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) الناتجة عن قطاع النقل، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الآثار البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأثنى أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، على الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الورشة، معربا عن أمله في أن تترجم مخرجاتها وما تم تناوله خلالها إلى خطوات عملية على أرض الواقع، تسهم في خدمة قطاع النقل وتحسين أدائه البيئي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليل الأثر البيئي لهذا القطاع الحيوي، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

 
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