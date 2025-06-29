اختتام ورشة احتساب البصمة الكربونية لقطاع النقل

الوكيل الإخباري- اختتمت في وزارة النقل، اليوم الأحد، أعمال ورشة متخصصة في احتساب البصمة الكربونية لقطاع النقل، نظمتها الوزارة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، والجمعية العلمية الملكية، بمشاركة ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والطاقة والثروة المعدنية.

اضافة اعلان



وركزت الورشة، التي استمرت عدة أيام، على بناء قدرات الكوادر المعنية في مجال تقدير انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) الناتجة عن قطاع النقل، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الآثار البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.