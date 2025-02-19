اختتام ورشة "الثقافات المؤسسية للقيادات" في أمانة عمان

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الوكيل الإخباري- اختتمت دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية في أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع المركز التدريبي ورشة "الثقافات المؤسسية للقيادات"، التي تم تنظيمها ضمن توجهات الأمانة في دعم عملية الإصلاح الإداري وفقًا لرؤى التحديث الشاملة. اضافة اعلان





وتهدف الورشة إلى التعريف بمنظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام لفئة القيادات والمستويات الوظيفية الأخرى ضمن خطة توعية منظمة على مستوى الأمانة.



من جهته، أشار مدير تخطيط وتطوير الموارد البشرية المهندس فراس الحسامي إلى أن هذه الورشة جاءت لتوضيح منظومة الثقافة المؤسسية كمكون من المكونات السبعة لخارطة تحديث القطاع العام.



وتناولت الورشة التي قدمتها سفيرة التغيير للمؤسسة المهندسة ديانا حاكرون شرحًا مفصلًا عن التوجهات الحكومية، وأولويات تحديث القطاع العام، ومكونات التحديث، ومفهوم الثقافة المؤسسية والنظام البيئي، وأهمية تحول الثقافة المؤسسية.



كما تم استعراض الإطار العام لمنظومة الثقافة المؤسسية من الرؤية، الأهداف، القيم، المحركات، خطة التحول، والمخرجات والأثر المنشور، إضافة إلى الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.



وتطرقت محاور الورشة إلى شرح نموذج الثقافة المؤسسية وأبعاد القيم وبرامج العمل اللازمة للتطبيق من قبل القادة والموظفين، وبرامج الرعاية والرفاه، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، وغيرها من البرامج والمبادرات. كما تم بيان الخطوات القادمة نحو التغيير والتحول ضمن عناصر محددة وعوامل النجاح لإدارة التغيير وتحقيق أهدافه.



وتأتي هذه الورشة كجزء من مراحل التحول نحو الثقافة المنشودة ومواكبة المتطلبات في هذا المجال.





