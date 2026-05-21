الخميس 2026-05-21 05:18 م

اختتام ورشة "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية"

اختتام ورشة "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية"
اختتام ورشة "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية"
 
الخميس، 21-05-2026 05:12 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حول "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية".

اضافة اعلان


واستهدفت الورشة عددا من موظفي وزارة الداخلية، بهدف مأسسة إدارة المعرفة لديهم في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وترسيخ فهمهم لمبادئه وأبعاده الإنسانية.


وقال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، إن قواعد القانون الدولي الإنساني ترتكز على مبادئ أخلاقية، وأن احترامها ملزم للجميع عرفا وقانونا، مؤكدا أن ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمبادئ هذا القانون من قبل إسرائيل غير مقبول.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اختتام ورشة "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية"

أخبار محلية اختتام ورشة "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية"

علم الأردن

أخبار محلية بدعوة أردنية.. ندوة حول التأمين الصحي على هامش مؤتمر الصحة العالمية

وزارة الثقافة

أخبار محلية محاضرة بعنوان "حين يلتقي الفن والأدب بفلسفة المنتسوري" في ثقافة عجلون

ل

أخبار الشركات "المنتخب كلّه زين".. إهداء من زين - راعي الاتصالات الحصري للنشامى

ل

أخبار محلية المستقلة للانتخاب والمعهد القضائي الأردني يعقدان جلسة حوارية مشتركة

وزارة الشباب

أخبار محلية وزير الشباب يلتقي المشاركين في معسكر المهارات الكشفية في بيت شباب القادسية

وزارة الأوقاف

أخبار محلية تأمين 18 مسجداً بمستلزمات ومواد طبية أولية في قضاء صخرة

ل

أخبار محلية الأردن.. إيقاف استقبال التظلمات الورقية لموظفي القطاع العام قريبا



 
 






الأكثر مشاهدة

 